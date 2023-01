Ex-presidente da CMM, David Reis não comparece a posse de Caio André para passar o cargo

Redação AM POST*

O ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus David Reis (Avante) não compareceu a cerimônia de posse para passar o cargo ao seu sucessor, o vereador Caio André (PSC). A solenidade aconteceu no início da tarde deste domingo (1º/01), durante sessão extraordinária no plenário Adriano Jorge, do parlamento municipal.

Detalhe é que posse de Caio André foi prestigiada pelo prefeito David Almeida e pelo governador Wilson Lima (União).

A falta de David Reis no evento é uma mostra de que a base do prefeito ainda não superou a derrota sofrida no dia 5 de dezembro, na eleição dos cargos de direção da Câmara.

David Reis, apoiado por Almeida, era candidato à reeleição, mas não conseguiu a adesão dos colegas da base.

Assim, rachado, o bloco teve outro candidato, Caio André, tido como o candidato do governador.

Ao fim, ele se elegeu, e David Reis nem conseguiu lançar chapa.