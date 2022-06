Ex-presidente da Petrobras diz que celular tinha áudios que incriminam Bolsonaro

Redação AM POST

O economista Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras, disse ter trocas de mensagens que incriminam o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele o chamou de “psicopata” em conversas de texto no grupo de WhatsApp “Economistas do Brasil”. Castello Branco conversava com o ex-presidente do BB (Banco do Brasil) Rubem Novaes. Ambos saíram dos comandos das estatais em atrito com Bolsonaro.

Continua depois da Publicidade

Castello Branco conversava com o ex-presidente do BB (Banco do Brasil) Rubem Novaes. Ambos saíram dos comandos das estatais em atrito com Bolsonaro.

A troca de mensagens foi revelada pelo portal Metrópoles. Ao Poder360, Rubem Novaes não negou a veracidade das mensagens, mas preferiu não falar sobre o tema: “O grupo é fechado”, disse. Castello Branco não atendeu ou respondeu às mensagens. O espaço segue aberto nesta reportagem para a manifestação do ex-presidente da Petrobras.

Nas mensagens, Castello Branco disse, em resposta à Rubem Novaes, que, se quisesse, poderia “atacar o Bolsonaro”. Segundo ele, “não foi e não é por falta de oportunidade”. Eles falavam sobre os preços dos combustíveis.

Continua depois da Publicidade

“Toda vez que ele [Bolsonaro] produz uma crise, com perdas de bilhões de dólares para seus acionistas, sou insistentemente convidado pela mídia para dar minha opinião. Não aceito 90% deles e quando falo procuro evitar ataques”, disse o ex-presidente da petroleira. “No meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que poderiam incriminá-lo. Fiz questão de devolver intacto para a Petrobras”, completou.

Castello Branco falou ainda que nunca foi e não será político.

Continua depois da Publicidade

O ex-presidente da Petrobras afirmou que “gente do governo” tem discurso de extrema-direita juntamente com o do sindicalismo petroleiro radical da Petrobras. “Já ouvi de seu presidente psicopata que nos vagões dos trens da Vale que dentro da carga de minério de ferro vendido para os chineses ia um monte de ouro”, falou Castello Branco.

Ele foi o 1º presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. Deixou o cargo depois de insatisfações do chefe do Executivo com os preços dos combustíveis. A companhia já teve 3 presidentes desde o início do governo. Todos saíram pelo mesmo motivo.