Ex-sócia de Janja ganha cargo no governo com salário de R$ 13 mil

Margarida Cristina de Quadros, anteriormente sócia de Janja, esposa do presidente Lula, assumiu uma posição no Palácio do Planalto e está desempenhando uma função ativa no governo. Como assessora especial no gabinete do presidente, Margarida recebe um salário mensal de R$ 13 mil. Segundo a revista Veja, ela ocupa esse cargo desde janeiro.

Janja e Margarida foram parceiras de negócio na Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa, uma empresa estabelecida em Curitiba em 2002, que encerrou suas atividades em outubro de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de assumir o cargo de assessora especial, Margarida já havia participado do governo de transição. Em novembro de 2022, ela foi nomeada como coordenadora no setor de direitos humanos.

Margarida é mãe de um professor que esteve presente na cerimônia de posse de Lula em janeiro, após o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusar a transmitir o cargo ao seu sucessor.

Além da ex-sócia, Janja também influenciou outras nomeações no governo. Como primeira-dama, ela foi responsável pela nomeação da cantora Margareth Menezes como ministra da Cultura. No entanto, antes de ingressar na gestão petista, Margareth foi envolvida em irregularidades no setor cultural, acumulando uma dívida de R$ 1,5 milhão com os cofres públicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É importante destacar que o caso de Margareth veio à tona pouco antes de sua nomeação.

Redação AM POST