Ex-vereador Chico Preto se desfilia do partido Democracia Cristã

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ex-vereador e candidato a prefeito de Manaus nas eleições do ano passado, Chico Preto, entregou nesta sexta-feira (14) sua carta de desfiliação ao Democracia Cristã (DC). O político ficou na partido pouco mais de um ano.

Continua depois da Publicidade

Chico Preto agradeceu pela acolhida recebida no partido, mas destacou que mudanças fazem parte da caminhada política. Ele afirmou, também, que ainda não sabe em qual sigla irá se filiar.

“Fui muito bem recebido no DC e vivi bons momentos no partido. Saio grato. Na política as mudanças são naturais e meu tempo no DC chegou ao fim. Serei candidato em 2022, mas ainda não sei por qual partido. Já conservei com algumas agremiações partidárias, mas ainda tenho tempo para analisar”, afirmou.

Chico Preto se filiou ao DC em dezembro de 2019, num evento que contou com a presença do presidente nacional do partido, José Maria Eymael. Foi candidato a prefeito de Manaus e conseguiu montar um time completado de candidatos a vereador, tanto que elegeu Raiff Matos para a Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Continua depois da Publicidade

Divergências

Nas redes sociais, Chico Preto tem sinalizado desejo de disputar o Senado em 2022. No entanto, o presidente estadual do DC, Cícero Lima, estaria inclinado a apoiar a reeleição do senador Omar Aziz (PSD).