Executiva do PROS recomenda que vereadores da sigla votem em Caio André para presidência da CMM e confirma vitória

Redação AM POST

O vereador de primeiro mandato, Caio André (PSC), conseguiu pavimentar apoios suficientes para se tornar presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) no biênio 2023-2024. Isso porque o Diretório Nacional do PROS recomendou que os três parlamentares da sigla na Casa Legislativa, Wallace Oliveira, Elan Alencar e Peixoto apoiem Caio e confirmem sua vitória.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o vereador, as articulações para a eleição continuam e há diálogo com os demais parlamentares tentando demonstrar independência. O atual presidente da Câmara, David Reis (Avante) e outros 18 vereadores não apoiam a candidatura de Caio André.

“A gente continua conversando com todos os colegas, com todos do parlamento tentando mostrar a nossa independência e o fato do que nós queremos trazer de novidade para a Câmara Municipal. Mas o principal argumento é justamente fazer uma Câmara independente e que vá de encontro ao que a sociedade amazonense almeja”, explicou.

O vereador afirma que sua candidatura partiu da união de 22 vereadores, sem qualquer interferência do Prefeito de Manaus, David Almeida. Caio André explica que o relacionamento com o prefeito sempre foi institucional.

Continua depois da Publicidade

Leia comunicado na íntegra: NOTA PROS