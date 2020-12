“Expressão do ativismo judicial descontrolado”, diz Marcelo Ramos sobre decisão de Lewandowski

Redação AM POST

O deputado Marcelo Ramos (PL) classificou como “expressão do ativismo judicial descontrolado”, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou sem prazo definido a autorização dada pelo Congresso para que as autoridades adotem uma série de medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19. A lei a respeito do assunto perde vigência amanhã (31).

A decisão estende a validade de medidas de combate à pandemia, cujo prazo se encerrava amanhã, mas não abre brecha para o governo prorrogar o auxílio emergencial.

“Independente do mérito, o Poder Judiciário exorbita suas atribuições quando amplia prazos e condições que a lei expressamente estabeleceu. A decisão do ministro Lewandovski é expressão do ativismo judicial descontrolado que atenta contra a democracia e a separação dos Poderes”, disse o deputado do Amazonas.

