Fachin vota para rejeitar denúncia contra Gleisi Hoffmann no “Quadrilhão do PT”

O ministro do STF Edson Fachin votou nesta sexta-feira (16) para rejeitar uma denúncia da Procuradoria Geral da República – PGR contra a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo no caso conhecido como “Quadrilhão do PT”, que trata de uma suposta organização criminosa que agiu para arrecadar propina por meio da Petrobras, BNDES e Ministério do Planejamento. O grupo teria agido entre 2002 e 2016 e tinha integrantes do PT.

Para Fachin, não há “justa causa” para abertura de uma ação penal. O ministro também votou pelo arquivamento também das acusações contra o ex-ministro Paulo Bernardo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A denúncia foi feita em 2017 pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mas, em março deste ano, sob o comando do procurador Augusto Aras, o órgão mudou de posição e passou a defender a rejeição da denúncia.

A denúncia incluía, também, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e os dirigentes do PT Edinho Silva e João Vaccari. As investigações contra eles, no entanto, foi direcionada para a Justiça Federal de Brasília, que absolveu o grupo.

Redação AM POST*