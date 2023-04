Famílias de manifestantes presos publicam carta e fazem apelo

Redação AM POST

Famílias de manifestantes presos em razão dos protestos em 8 de janeiro realizaram um ato em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Distrito Federal, na terça-feira 11. Durante a manifestação, leram uma carta e pediram a libertação dos detidos, além de direito à ampla defesa.

Gabriela Rita, porta-voz do grupo, disse que o objetivo é que os presos possam responder em liberdade por eventuais irregularidades cometidas. “Não estamos defendendo a impunidade, mas queremos que os direitos sejam observados”, disse ela.

No documento entregue à OAB, depois do ato, os familiares afirmam que as decisões da Justiça que mantiveram os manifestantes presos foram “arbitrárias”.

“Uma simples comparação entre as decisões proferidas contra eles mostra que o conteúdo foi copiado e colado”, constataram os parentes. “A única diferença entre os textos das peças judiciais é o nome e a descrição das pessoas.”

O texto ainda lembra que, entre os presos, há “idoso com câncer que necessita usar fralda, idosos com comorbidades, autistas, mães com filhos menores de 12 anos, pessoas com problemas psicológicos, cardíacos, diabéticos e com debilidade motora”.

Os familiares reclamam que as situações já foram apresentadas “inúmeras vezes com os devidos laudos à Justiça e foram ignoradas”.

*Com informação Revista Oeste