Fausto Jr. critica Poder Executivo do AM por interferir nas decisões da Aleam

O deputado estadual Fausto Jr. lamentou nesta quarta-feira (09/12) o conflito entre os Poderes Executivo e Legislativo do Amazonas, que tem gerado ataques aos deputados estaduais que integram o grupo de oposição ao governo do Estado.

Fausto Jr. usou a tribuna da Assembleia Legislativa para ressaltar que só existe democracia quando há independência e respeito entre os Poderes. “Hoje vivemos uma crise política. Temos um Poder que deseja dominar os outros Poderes”, afirmou Fausto.

“Por mais que o Poder Executivo queira dominar os outros Poderes, isso não funciona. Não digo isso como um ataque ao governo, mas como uma crítica construtiva”, destacou.

Fausto afirmou que no dia que o Executivo perceber que os três Poderes são independentes, a relação entre ambos será melhor. “Na política é comum as pessoas terem pontos de vista diferentes, mas o importante é saber os limites e respeitar o outro lado”, disse Fausto.

“Quando esses limites e a autonomia não são respeitados, quebra-se a estabilidade e todos saem prejudicados”, acrescentou o deputado, referindo-se à interferência do governo do Estado na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Fausto Jr. também denunciou os ataques sofridos pelos deputados que fazem oposição do governo do Estado. Segundo o parlamentar, os portais de notícias, jornais e outros veículos de comunicação que recebem verba publicitária do governo, fazem “ataques covardes” aos deputados que denunciam irregularidades no Executivo Estadual.

“São ataques que distanciam ainda mais os Poderes e acabam com a harmonia que deveria existir”, completou Fausto Jr.