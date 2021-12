Fausto Jr desafia Omar Aziz a provar que não é corrupto e a ajudar instituição que cuida de vítimas de pedófilos no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após ser condenado a indenizar o senador Omar Aziz (PSD-AM) em R$ 80 mil, por danos morais, o deputado estadual Fausto Junior (MDB) convocou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9) para desafiar o parlamentar a provar para a população que não é investigado por corrupção e desvios de recursos da saúde do Amazonas e que o seu passaporte não está mais retido pela Polícia Federal.

Continua depois da Publicidade

O desafio foi feito após o senador processar o deputado, sob a acusação de danos morais. Em julho deste ano, Fausto disse, nas redes sociais, que Omar “é corrupto”. A acusação foi feita logo após o deputado participar da CPI da Covid no Senado, dia 29 junho deste ano, quando Fausto foi ameaçado por Omar.

Na ocasião, Fausto divulgou informações do relatório da Polícia Federal, que desencadeou a Operação Maus Caminhos, e que apontou a participação de Omar nos desvios que podem chegar a R$ 250 milhões na Saúde do Amazonas. Omar entrou na Justiça e ganhou uma indenização no valor de R$ 80 mil, conforme determinou a juíza da 9ª. Vara Cível do Amazonas.

De acordo com o deputado a decisão da juíza Maria Eunice Torres do Nascimento, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), expedida na última segunda-feira (6), fere sua imunidade parlamentar garantida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e por isso garantiu que deve recorrer a indenização.

Continua depois da Publicidade

“Eu irei recorrer porque não vou aceitar que eu seja tolhido do meu direito, da minha imunidade parlamentar de falar e denunciar aquilo que eu tenho para contribuir com a sociedade. Porém, existe uma alternativa e eu quero fazer um desafio ao senador Omar Aziz e se ele aceitar e conseguir vencer esse desafio, eu não irei recorrer. O desafio é ele convencer a população que não foi investigado em nenhuma operação da Polícia Federal e de que em nenhum momento o passaporte dele foi retido pela PF”, declarou.

Fausto também disse que não vai aceitar que esse valor de R$80mil vá para o bolso do senador. Ele também sugeriu que não recorreria se Omar aceitar usar o dinheiro para ajudar o Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente (IACAS), que cuida de vítimas de abuso sexual no Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“Eu aceito, por mais que não concorde. Se ele conseguir vencer esse desafio eu abro mão do meu direito de recorrer”, afirmou.

O deputado ressalta que o povo do Amazonas está cansado da “velha política”, comandada por pessoas que acham que podem “calar a todos”. “Não vou me intimidar com Omar. Vou pra cima”, garantiu Fausto.