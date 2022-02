Fausto Jr diz que Omar Aziz está mais preocupado em se reeleger do que defender os interesses do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado estadual, Fausto Jr, criticou neste sábado (26) o senador Omar Aziz (PSD), que lidera a bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional, e disse que o parlamentar se preocupa mais em se reeleger e manter seu foro privilegiado do que defender os verdadeiros interesses do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Fausto Jr detonou Omar ao comentar sobre decreto do presidente Jair Bolsonaro que reduz em 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), medida prejudica o Polo Industrial de Manaus.

De acordo com o deputado é preciso mobilizar os parlamentares que realmente prezam pelo futuro do Amazonas para reverter o decreto que prejudica a Zona Franca de Manaus.

“Lamentavelmente, temos como coordenador de nossa bancada federal do Amazonas um senador que está mais preocupado em se reeleger para garantir seu foro privilegiado do que defender os verdadeiros interesses do nosso estado. Sendo assim, precisamos mobilizar aqueles que realmente prezam pelo futuro do Amazonas, sem politicagem. É necessário articular para que o governo federal volte atrás nesse erro para com o estado do Amazonas”, escreveu Fausto.

Continua depois da Publicidade