‘Faz o L’: Famosos que apoiaram Lula em 2022 se arrependem e cobram presidente em pautas ambientais

Vários artistas, influenciadores e ambientalistas que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 estão cobrando o governo federal sobre pautas ambientais.

“A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde, dizendo para o Brasil e para o mundo (…) a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Mas, depois de 100 dias de governo, acabou o clima”, afirmam no vídeo.

No vídeo, artistas como Mateus Solano e Thiago Lacerda divulgam uma petição que será entregue ao presidente neste mês. A mobilização conta ainda com outros nomes, como Fe Cortez, Wagner Andrade, Larissa Maciel, Sergio Marone e Aline Matulja.

“O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco Temporal aprovado na Câmara. Desmonte da Lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição”, afirma no vídeo.

“E aí eu te pergunto: como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? Ainda dá tempo. O presidente da República pode impedir esse desastre. Por isso, vamos pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto”, acrescentam.

Eles também questionam sobre o desmonte da Lei da Mata Atlântica, além do esvaziamento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. “Se o governo federal não impedir esse desmonte, daremos muitos passos atrás no enfrentamento da crise climática”, cobram.

Assista: