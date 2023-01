Fechada por Bolsonaro, embaixada do Brasil na Venezuela começa a ser reaberta pelo governo Lula

Redação AM POST*

A missão enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para iniciar o processo de reabertura da embaixada brasileira em Caracas chegou na quarta-feira (18) à Venezuela comandada pelo ditador Nicolas Maduro.

Continua depois da Publicidade

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela informou que o vice-ministro para América Latina, Rander Peña, recepcionou a delegação brasileira no aeroporto internacional Simón Bolívar.

O envio da missão, segundo a chancelaria venezuelana, “significa um primeiro passo para normalizar as relações bilaterais” entre o dois países.

A missão brasileira é chefiada pelo embaixador Flávio Macieira, designado pelo Itamaraty como encarregado de negócios do Brasil em Caracas.

Continua depois da Publicidade

Macieira vai apurar as condições do prédio da embaixada em Caracas para avaliar a reabertura do local, já que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) rompeu relações com o governo de Nicolás Maduro e retirou diplomatas de Caracas.

Bolsonaro reconhecia como chefe de Estado o autoproclamado presidente Juan Guaidó, opositor de Maduro.

Continua depois da Publicidade

Com a vitória de Lula nas eleições, o Brasil retomou as relações com a gestão de Maduro. No entanto, durante as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pedido do petista ordenou que o PL de Jair Bolsonaro retirasse do ar as propagandas que citavam os laços políticos e de amizade entre Lula e os ditadores da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Nicarágua, Daniel Ortega.