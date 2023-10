Ao menos 8,3 mil pessoas no país aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para fazer uma cirurgia de artroplastia no quadril, a mesma realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última sexta-feira (29) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no Distrito Federal. A intervenção é atualmente o tratamento mais extremo para casos graves de artrose no quadril.

Apesar de os dados serem referentes a todo o Brasil, são os estados que administram a espera de cirurgias e procedimentos, classificando os pacientes de acordo com a urgência e a gravidade do quadro. Desde abril deste ano, no entanto, eles apresentam ao Ministério da Saúde quantas pessoas aguardam na fila de cada tipo de cirurgia, como parte de um plano para diminuir o tempo de espera.

O plano em questão, chamado de Programa Nacional de Redução das Filas, aponta que 43% das pessoas que aguardam por uma cirurgia para a artrose no quadril estão no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde gaúcha, a pasta “não regula cirurgias, mas a primeira consulta especializada”. Quem aparece na sequência é o estado de Goiás, com 30,1% do total nacional.

Do outro lado da lista, o Distrito Federal e os estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe declararam ao Ministério da Saúde que não têm pessoas na fila para fazer artroplastia de quadril.

