Filha de Roberto Jefferson faz ameaças ao STF após prisão do pai: “vão pagar caro”

Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, tem feito uma série de postagens desde a prisão de seu pai. Em uma delas, a ex-parlamentar afirma que “esse bando de escroto que mandou prender meu pai, sabe-se lá porquê, vai pagar caro”.

Em outra mensagem, ela pergunta: “Se fosse um homem teriam ido no endereço dele atrás da ex-mulher?”. “Como não ficar revoltada? Pela terceira vez, entram na casa de uma idosa, com dificuldades de locomoção, para procurar o ex-marido dela de vinte anos atrás! Se fosse um homem teriam ido no endereço dele atrás da ex-mulher? Isso é criminoso! É abuso de autoridade! E se ela pegar Covid?”, diz o texto.

O pedido de prisão preventiva de Roberto Jefferson foi feito como parte da investigação que integra novo inquérito aberto por ordem de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que apura a existência de uma organização criminosa digital. Este foi aberto após o arquivamento daquele que investigava a organização e o financiamento de atos antidemocráticos.

No mandado, Moraes afirma que: “esses elementos demonstram uma possível organização criminosa – da qual, em tese, o representado faz parte do núcleo político –, que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas”.

Ainda de acordo com o documento, a busca pela desestabilização tem como foco o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional que são instituições, dentre outras, que podem “contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais”.

