Flávio Bolsonaro compara Lula a Marcola e Beira-Mar em crítica polêmica nas redes sociais

Notícias de Política – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) causou polêmica ao comparar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a dois dos criminosos mais conhecidos do país: Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), e Fernandinho Beira-Mar, do Comando Vermelho (CV). Em publicação feita nas redes sociais, Flávio postou uma montagem com fotos dos três, incluindo uma imagem de Lula detido pelo DOPS durante a ditadura militar, com a legenda: “CV, PCC e PT: as 3 facções mais perigosas do Brasil”.

A publicação ocorre em um momento de fragilidade política para o governo Lula, que enfrenta denúncias de fraudes no INSS, investigadas pela Polícia Federal, e críticas da oposição por não aderir ao pedido do ex-presidente norte-americano Donald Trump para classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. O Itamaraty respondeu, alegando que o Brasil possui mecanismos próprios para combater o crime organizado, e que classificações do tipo devem seguir critérios técnicos e multilaterais.

Essa não é a primeira vez que parlamentares da oposição tentam associar o governo ao crime organizado. Em 2023, Flávio Bolsonaro e aliados insinuaram ligações do então ministro da Justiça, Flávio Dino, com o tráfico no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A acusação se baseou em uma visita oficial de Dino à comunidade para lançamento de programas sociais. O ministro refutou a narrativa e afirmou que a presença do Estado em áreas vulneráveis é essencial.