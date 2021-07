Flávio Bolsonaro ganha vaga na CPI da Covid com saída de Ciro Nogueira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A ida do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil gerou nesta terça-feira (27) mudanças na composição da CPI da Covid.

Membro titular da CPI, Ciro será substituído na comissão pelo bolsonarista Luis Carlos Heinze (PP-RS), até então suplente. Além disso, Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, assumiu a vaga de suplente até então ocupada por Heinze.

A CPI da Covid não se reúne desde 15 de julho, quando ouviu Cristiano Carvalho, representante no Brasil da Davati Medical Supply. As sessões, suspensas em razão do recesso parlamentar, serão retomadas em 3 de agosto.

A expectativa dos senadores é que, na volta dos trabalhos, a CPI ouça pessoas com papel central nas negociações de compra de vacinas pelo governo brasileiro.

De acordo com a página da CPI da Covid no site do Senado, a indicação de Heinze para titular da comissão e a de Flavio Bolsonaro para suplente partiu do gabinete da liderança do PP no Senado. O partido é presidido por Ciro Nogueira, que assumirá a Casa Civil.

A CPI investiga principalmente ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Os senadores governistas, que são minoria na comissão, tentam investigar principalmente os desvios de estados e municípios, como forma de desviar o foco do Ministério da Saúde e de Bolsonaro.

Um dos alvos dos governistas é o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), filho de Renan Calheiros. No começo da CPI, o relator foi inclusive criticado por participar de uma comissão que poderia investigar o filho dele. Com a entrada de Flávio na CPI, a base governista faz o mesmo agora, com um integrante que é filho de outro alvo, no caso Bolsonaro.

*Com informações do G1