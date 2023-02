Flávio denuncia Randolfe por reter celular de youtuber

Nesta segunda-feira (6), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou uma denúncia contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Conselho de Ética da Casa por ter tomado o celular de um youtuber na última quinta-feira (2).

O líder do governo no Congresso se envolveu em uma confusão com o youtuber Wilker Leão e chegou a tomar o celular da mão do influenciador digital, que pacificamente lhe fazia indagações políticas.

Na denúncia, Flávio afirma que o parlamentar teve “conduta incompatível com os preceitos éticos e morais atinentes ao exercício do mandato” e ressaltou o constrangimento e o abuso na ação do senador.

– Verdadeiramente, o que importa considerar é o fato de que o denunciado [após o emprego de violência e após ilegalmente tomar o celular do youtuber], supostamente, teria levado o objeto consigo até seu gabinete parlamentar para, somente depois devolvê-lo ao seu legítimo possuidor. Em resumo, o constrangimento, a arbitrariedade, o abuso ocorreram no momento em que o denunciado tomou o celular contra a vontade do youtuber, sendo irrelevante o fato de tê-lo restituído posteriormente – disse o documento impetrado por Flávio Bolsonaro.

Fonte: Pleno.News