Flávio Dino vira piada na web após provocação a Marcos do Val no Senado: ‘Se você é da Swat, eu sou dos Vingadores’

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, provocou nesta terça-feira (9/5) o senador Marcos do Val (Podemos-ES), durante audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Após rebater fala do senador da oposição, na qual o parlamentar questionava as ações de Dino durante os ataques de 8 de janeiro, o ministro ironizou: “Se você é da Swat, eu sou dos Vingadores”.

O ministro criticou os ataques feitos por Marcos do Val nas redes sociais, dizendo que o senador posta vídeos difamatórios e agressivos. Dino também classificou as falas do opositor como “construções mentais muito singulares, que realmente não têm suporte nos fatos”.

“Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque, se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem Aranha. Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence”, ironizou o ministro.

Após a declaração o ministro da Justiça virou piada nas redes sociais. O próprio senador Marcos do Val compartilhou no Twitter memes de internautas sobre a frase do ministro da Justiça.

“Muito desrespeito e muita prepotência deste ministro da justiça, Flávio Dino!”, escreveu Marcos do Val.

Muito desrespeito e muita prepotência deste ministro da justiça, Flávio Dino! pic.twitter.com/IKLh73rhG8 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Marcos do Val (@marcosdoval) May 9, 2023

"Eu sou dos vingadores" Os vingadores: 👇 pic.twitter.com/IS5rXSKMfV — Ricardo Oliveira 🇧🇷 (@ricardors_ofc) May 9, 2023

Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores”, diz Dino para Marcos do Val. 🦖 vestido de Vingador! pic.twitter.com/FqdVpO5wjF — 🧉Gaúcha🧉🇧🇷 (@soasgarcias) May 9, 2023

Flávio Dino disse ao senador Marcos do Val "Se vc é da Swat, eu sou dos vingadores". O máximo que o Dino Sauro consegue ser é o Volstagg, um guerreiro obeso e um dos melhores amigos de Thor. Geralmente causava mais problemas do que resolvia e parecia totalmente inconsciente do… pic.twitter.com/mtOV737LiW — Diego Muguet (@diegomuguetrj) May 9, 2023

Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores', diz Flavio Dino To vendo mesmo: pic.twitter.com/vwkV2Pqzd3 — Pavão Misterious🇧🇷 (@misteriouspavao) May 9, 2023

E aí, vocês ficam com a SWAT ou com Os Vingadores? pic.twitter.com/OaiL7fDmQJ — Daniel Junior 🇧🇷 (@Dwell2) May 9, 2023

Glória Dina: “Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores” diz Dina🦖 ao senador Marcos do Val; 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lqxbMCaZue — Pavão 🇧🇷 (@pavao9111) May 9, 2023

Flávio dino realmente faz parte dos vingadores pic.twitter.com/2NS5OU41PR — Ricardo 🚀🔰 (@riico_porto) May 9, 2023