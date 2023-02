Flávio não descarta candidatura de Bolsonaro em 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em entrevista que é possível que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, dispute a Presidência da República em 2026.

Ainda que o ex-presidente não tenha definido nada neste sentido, o parlamentar entende que seria natural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Independente de qual seja a decisão dele lá na frente, certamente a direita vai estar muito bem representada com alguém próximo a nós, se não for ele próprio, obviamente. Na minha cabeça o trabalho é para que ele seja o candidato em 2026 – afirmou Flávio Bolsonaro ao Poder360.

O senador acredita que a não reeleição aconteceu “por vários fatores”, entre eles a ação da imprensa que trabalhou para desconstruir a imagem do presidente. Flávio disse que vários problemas foram colocados como culpa de Bolsonaro e que as partes positivas do governo foram omitidas pela grande mídia.

– Também acho que houve um descompasso, um tratamento diferenciado das campanhas de Bolsonaro e do PT pelas autoridades eleitorais. Era muito difícil a gente requerer alguma coisa. No lado de lá, era diferente. Censuraram várias redes sociais que nos apoiavam, houve complicações em aplicativos de transmissão. Muita gente orquestradamente se uniu para tirar esse combustível que sempre foi espontâneo e voluntário a favor de Bolsonaro. E, ainda assim, conseguimos uma votação expressiva, metade do Brasil com ele. Foi uma grande vitória – afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O retorno do ex-presidente ao Brasil também foi tema da entrevista. O parlamentar diz que não sabe quando seu pai irá retornar ao país. Desde 30 de janeiro de 2022 ele está na Flórida, nos Estados Unidos.

– Acredito que nem ele tem a resposta. Ao contrário das narrativas que tentam criar, ele não está se escondendo, fugindo (…) ico feliz por tanta gente perguntar quando ele volta, quer dizer que estão com saudade. Torço para que muito em breve ele volte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Pleno.News