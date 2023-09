Flávio rebate declaração de Valdemar a favor de Dino no STF

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que manifestou apoio a uma eventual indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), para a vaga que será deixada pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF).

A ministra está prestes a se aposentar no final deste mês de setembro, e seu substituto no STF será escolhido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Valdemar Costa Neto declarou à CNN Brasil que os senadores do PL deveriam votar a favor de Flávio Dino em uma eventual sabatina no Senado, desde que ele fosse considerado um cidadão preparado para a função.

No entanto, Flávio Bolsonaro, em uma postagem na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, expressou sua discordância em relação à possível indicação de Flávio Dino. Ele argumentou que não votaria a favor de alguém que considera arrogante, prepotente, que defende o aborto, não combate o tráfico de drogas e armas, debocha do Senado e usa a polícia para perseguir políticos, incluindo membros do governo.

A indicação para o STF é um processo importante e frequentemente gera debates intensos entre políticos e a sociedade. A escolha do próximo ministro da Suprema Corte terá um impacto significativo nas decisões judiciais do país.