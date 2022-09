“Foi através do Pauderney que conseguimos criar um novo Polo para o Distrito Industrial”, afirma Wilson Lima

Redação AM POST

O bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus, recebeu uma grande mobilização de apoio à candidatura de Pauderney Avelino (União Brasil) a deputado federal, na noite deste quarta-feira, 22/9. O evento, que reuniu mais de seis mil pessoas, também contou com a presença do governador Wilson Lima (União Brasil) que falou das ações realizadas para a geração de emprego e renda no Amazonas.

Pauderney reafirmou o compromisso de defender a Zona Franca de Manaus (ZFM), o desenvolvimento sustentável no interior, na melhoria da educação como também a valorização dos servidores.

“Todos sabem que minha bandeira é o Amazonas. Minha luta será para defender os interesses do nosso Estado lá em Brasília. E com a ajuda de vocês, me elegendo deputado federal, vamos fortalecer a bancada do Amazonas no congresso”, disse.

O governador Wilson Lima, destacou a importância de Pauderney que ajudou o governo a trazer empresas e mais empregos para o Estado.

“Foi com a intervenção do Pauderney que a gente conseguiu criar um polo de semicondutores do Distrito Industrial. São aquelas placas de memória que são colocadas nos celulares, nos notebooks, na televisão; que são a memória desses dispositivos. É um polo que está gerando emprego, faturamento e ajudando a sustentar famílias”, enfatizou Wilson.

Canal de comunicação

A campanha de Pauderney tem um canal de comunicação direta. Para falar com o candidato basta mandar uma mensagem no whatsapp para o número 92 98518-7144. Ou pelo site pauderney.com