“Foi condenado por ministros parciais”, diz Delegado Péricles sobre julgamento de Bolsonaro no STF

Nas redes sociais, o parlamentar classificou a decisão como um “julgamento político” e defendeu o ex-presidente.

Por Bruno Pacheco

12/09/2025 às 16:03

Notícias de Política – O deputado estadual Delegado Péricles (PL) se manifestou nesta sexta-feira (12) sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão, decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da chamada trama golpista. Nas redes sociais, o parlamentar classificou a decisão como um “julgamento político” e defendeu o ex-presidente.

Segundo Péricles, o processo já carregava vícios antes mesmo de ser concluído.

“Um julgamento político que acabou com todo mal já sabíamos antes mesmo de iniciar o processo. Bolsonaro foi condenado por ministros parciais, que corriqueiramente decidem contra a direita e não deixam de mostrar todo o sentimento de vingança contra ele”, declarou.

Leia mais: Bolsonaro é condenado pelo STF a 27 anos de prisão: entenda próximos passos

O deputado ressaltou que Bolsonaro não teve casos de corrupção durante seu governo e destacou a imagem de honestidade do ex-presidente.

“O sistema condenou um homem honesto, que não teve um caso de corrupção em seu governo. Um homem bem-intencionado, que só quer ver o Brasil crescer e se desenvolver, mas que incomodou o sistema”, disse.

Péricles também enfatizou a ligação popular de Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente é perseguido por representar a maioria da população brasileira.

“Muitas vezes rude, mas verdadeiro, que faz multidões o acompanharem. Não é só metade do Brasil, é a maioria dos brasileiros que entendem o quanto ele está sendo perseguido. Precisamos nos unir e mostrar força, apoiando nossa maior liderança da história do país”, completou.

O parlamentar encerrou sua manifestação com o lema associado ao bolsonarismo:

“Presidente Bolsonaro, estamos juntos com você sempre. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.”

Confira:

