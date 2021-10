Fora do Senado: Pesquisa aponta derrota de Omar Aziz e grande rejeição por seu nome nas eleições de 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A pesquisa EAS Consultoria Estatística aponta derrota do senador Omar Aziz (PSD), em sua incansável tentativa de reeleição, e que única vaga na disputa para o Senado Federal pelo Amazonas seria do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB).

Artur Neto aparece com 19,8%, seguido por Coronel Menezes (Patriota) com 17,2% empatados tecnicamente e à frente da economista Rebecca Garcia (sem partido) que aparece com 14,8% e Chico Preto (sem partido) com 9,8%. O atual senador Omar Aziz aparece apenas num modesto 5º lugar com 9,3% das intenções de voto.

Além disso o nome de Omar Aziz aparece disparado como o mais rejeitado para o Senado com 32,8%, seguido por Artur Neto 18,5%, Rebecca Garcia 7,4% e Chico Preto 5,2%.

O senador é apontado como candidato do ex-presidente Lula ao Senado no Amazonas nas eleições de 2022 e enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal. Aziz é investigado por desvios de recursos para a área da saúde quando ele foi governador do Amazonas.

Há pouco mais de um ano para o pleito de 2022, ele investe pesado em sua pré-campanha no interior do Amazonas pois sabe que pode se beneficiar com a engenharia política, de ressaltar seus feitos, no interior já que na capital enfrenta grande rejeição.