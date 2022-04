Força total: Adail Filho é recebido por multidão no aeroporto de Tefé e enlouquece população em Alvarães

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Abraçado! Assim pode-se definir a chegada de Adail Filho ao município de Tefé, interior do Amazonas. O pré-candidato à deputado federal, chegou ao município no final da tarde desta sexta-feira (22) e foi surpreendido por uma multidão de pessoas que o receberam no aeroporto com uma mega procissão entonada pela confiança e esperança no trabalho que pode fazer do Amazonas um estado melhor.

O calor da população da ‘Terra da Castanha’ foi apenas um aperitivo do que estava por vir. No evento que apresentou oficialmente a sua pré-candidatura à deputado federal, juntamente com o ex-prefeito Papi Veloso, que lançou pré-candidatura à deputado estadual, Adail foi homenageado pela Câmara Municipal de Tefé durante evento que aconteceu no Clube da AABB.

“Isso é muito gratificante pra mim. Essa comoção, essa alegrado do povo de Tefé contagia. Mas essa recepção me impressionou muito e eu só tenho a agradecer por todos que estão aqui”, disse Adail durante discurso.

Dando sequência a agenda de viagens, o pré-candidato seguiu para o município de Alvarães, onde foi recebido com fogos de artifício e uma multidão no porto local.

O município parou com uma carreata que seguiu até a praça principal do município que contou com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas. Além de Papi Veloso, o evento também contou com a presença do ex-prefeito de Alvarães, Mário Litaiff.

Agenda

Nesta segunda-feira (24), Adail Filho seguirá para o município de Itacoatiara para prestigiar o aniversário do município a convite do prefeito Mário Abrahim.