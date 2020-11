Frota pagará R$ 60 mil a Caetano por chamá-lo de pedófilo

O deputado federal Alexandre Frota foi condenado a indenizar o Caetano Veloso em R$ 60 mil após chamar o cantor de pedófilo. A declaração foi feita em 2017.

Na ocasião, Frota acusou Caetano de cometer o crime por ter começado a namorar sua atual esposa, Paula Lavigne, quando ela ainda tinha 13 anos.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que as acusações de Frota “não foram superficiais” e que houve danos morais ao artista. A decisão da magistrada também levou em consideração que o cantor passou a sofrer uma série de ataques após o tuíte de Frota.

Recentemente, o escritor e filósofo Olavo de Carvalho também foi condenado a indenizar Caetano pelo mesmo motivo. “Caetano, prometo jamais chamar você de pedófilo. Em retribuição da gentileza, por favor, invente uma palavra para designar o homem de quarenta anos que come uma garotinha de treze”, escreveu Olavo.

Por esta publicação, o escritor foi condenado a pagar R$ 2,9 milhões em reparação ao cantor.

