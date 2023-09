Fufuca enviou R$ 4,9 milhões em “emendas pix” para prefeitura do pai

novo Ministro do Esporte do governo Lula, André Fufuca (PP-MA), tem chamado a atenção devido às suas alocações de recursos por meio das chamadas “emendas pix”. Em 2023, Fufuca destinou um total de R$ 7,2 milhões em “emendas pix”, e grande parte desse montante, mais especificamente R$ 4,9 milhões, foi direcionado para a cidade de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão, cujo prefeito é seu pai, Fufuca Dantas.

As “emendas pix” são recursos enviados diretamente para os cofres das prefeituras, sem a necessidade de indicar um destino específico para o dinheiro. No caso de Alto Alegre do Pindaré, o município, que possui uma população de 25,7 mil habitantes de acordo com o censo do IBGE de 2022, recebeu uma média de aproximadamente R$ 190,5 reais por morador por meio dessas emendas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O município de Alto Alegre do Pindaré tem uma conexão especial com a trajetória de André Fufuca, uma vez que seu pai foi o primeiro prefeito da cidade, ocupando o cargo entre 1997 e 2004. Em 2021, Fufuca Dantas foi eleito para um terceiro mandato como prefeito.

Essa alocação de recursos levanta questões sobre o uso das “emendas pix” e sua relação com a política local, especialmente quando um membro do governo federal direciona uma parte significativa desses recursos para a cidade comandada por seu pai. A situação merece um escrutínio mais detalhado por parte das autoridades e da sociedade.