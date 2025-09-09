Fundo Amazônia é royalty de países ricos que devastaram suas florestas, diz Lula em Manaus

Notícias de Manaus – Em Manaus para visitas institucionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira,9, países ricos que já devastaram suas florestas e que agora buscam a preservação da Amazônia. Ao lado de autoridades brasileiras e estrangeiras, Lula destacou o papel do Fundo Amazônia e disse que os países ricos têm responsabilidade direta em financiar políticas ambientais na região.

“O financiamento ambiental e climático tem sido vital para viabilizar nossas ações. Muitas delas não teriam sido possíveis sem os recursos do Fundo Amazônia. Isso confirma a importância da solidariedade internacional. É importante que a gente saiba que o Fundo Amazônia não é nenhuma ação de condolência dos países que contribuem. Na verdade, o que eles estão pagando para nós é o royalty que a gente paga para tudo o que compramos que tem importância no mundo”, afirmou.

PUBLICIDADE

Leia mais: “Podem cair bombas em Manaus”, diz Presidente da Colômbia sobre ataque dos EUA contra Venezuela

O presidente argumentou que as nações desenvolvidas já devastaram suas florestas e agora querem preservar a Amazônia, mas que essa responsabilidade deve ser compartilhada de forma justa.

“Eles já desmataram a floresta deles e querem preservar a nossa Amazônia. Então, têm que custear, porque nós temos mais de 30 milhões de seres humanos querendo viver com dignidade em toda a Amazônia da América do Sul”, completou.

PUBLICIDADE

O evento ocorreu em meio à agenda de Lula na capital amazonense, marcada também por debates sobre infraestrutura, conectividade e cooperação internacional. A presença de líderes como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e a vice-presidente do Equador, Maria José Díaz, reforçou o tom regional do encontro.

O discurso

Em declaração rápida, como ele mesmo definiu, Lula fez agradecimentos às autoridades presentes e chamou o momento vivenciado de Manaus de histórico para a Amazônia. O petista declarou que fez o convite para todos os presidentes da Amazônia, mas apenas Gustavo Petro e a vice do Equador apareceram.

O presidente aproveitou a presença do governador de Roraima, Antonio Denarium, para declarar que vai acionar nesta quarta-feira, 10, o Linhão do estado para integrar definitivamente todos os sistemas brasileiros em um mesmo sistema energético. Lula também disse que fará uma visita aos Yanomamis da região.

PUBLICIDADE

“No mês que vem irei a Roraima para visitar os Yanomamis no coração da selva para ver aqueles brasileiros que, nunca, um presidente da República fez”, declarou.

O petista falou também da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia) e disse que “o crime ocupa os lugares que o Estado não preenche”, mas que a meta do governo é restituir a força da lei pela presença estatal.

Com investimento de R$ 36,7 milhões por parte do Fundo Amazônia, a estrutura promoverá a colaboração entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.

PUBLICIDADE

Sediado em Manaus, o CCPI vai articular a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e as forças policiais dos nove estados da Amazônia Legal. O apoio do Fundo Amazônia à PF também abrange o programa Ouro Alvo, iniciativa para aumentar a capacidade de rastreamento da origem do ouro, combater a grilagem, a lavagem de dinheiro e outros ilícitos associados ao desmatamento.

“O Centro de Cooperação Policial Internacional que inauguramos hoje é uma iniciativa condizente com o tamanho e a importância da Amazônia. Sobrevoar a imensidão verde da floresta é dar-se conta da escala extraordinária de tudo o que diz respeito à Amazônia. São milhões de quilômetros quadrados de extensão, milhões de metros cúbicos de água, milhões de espécies de animais e plantas e milhões de habitantes. Dessa monta são os desafios que a região enfrenta. E da mesma magnitude tem de ser nosso esforço para superá-los”, frisou Lula.

O presidente também falou do crime organizado: “Uma das consequências perversas da globalização é a articulação de grupos criminosos para além das fronteiras nacionais. Trata-se de verdadeiras multinacionais do crime, que estão embrenhadas nos órgãos públicos, nas empresas e em diversos setores da sociedade, com conexões dentro e fora do país. Por isso, ampliamos nossa rede de adidâncias da Polícia Federal para 34 postos nos cinco continentes. Agora, estaremos presentes em todos os países da América do Sul”, ressaltou.

Sem citar o presidente dos EUA, Lula também disparou que o país não precisa de interferências estrangeiras. “É a primeira vez que tantos atores se reúnem num mesmo espaço físico com o mesmo objetivo em comum. Não precisamos de intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de sermos protagonistas das nossas soluções. As palavras chaves são: ação integrada e cooperação”, enfatizou.