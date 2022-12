Futura ministra tem projeto de lei contra linguagem neutra

A futura ministra do Turismo no governo de Lula (PT), a deputada federal Daniela de Souza Carneiro (União Brasil-RJ), mais conhecida como Daniela do Waguinho, é coautora de projeto de lei (PL) contra o uso de linguagem neutra em escolas públicas e privadas. As informações são do Metrópoles.

Daniela foi anunciada para a pasta, nesta quinta-feira (29). O PL do qual ela é coautora foi apresentado “para proteger os estudantes brasileiros e evitar tal afronta ao papel do ensino escolar”.

– Recentemente, alguns grupos da sociedade passaram a tentar instituir a chamada ‘linguagem neutra’, inventando palavras que seriam classificadas como de gênero neutro. Trata-se de uma deturpação da Língua Portuguesa que, para nossa surpresa, tem sido utilizada por algumas poucas escolas em seus documentos e até mesmo na comunicação com os alunos. Ora, uma língua é adquirida, é aprendida, não é inventada; e não é aceitável que essa ilegítima invenção seja reproduzida justamente no local onde os estudantes deveriam aprender a utilizar a Língua Portuguesa de acordo com as regras gramaticais – diz o projeto de lei.

Inicialmente apresentado pela deputada federal Geovania de Sá (PSDB-SC), em agosto de 2021, o PL passou a ser assinado por Daniela do Waguinho após a aprovação de um requerimento.

Fonte: Pleno.News