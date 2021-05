Gabinete de Renan Calheiros já pagou R$ 429 mil a ex-suplente, secretário no governo do filho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) já destinou ao menos R$ 428,8 mil de cota parlamentar para um de seus ex-suplentes, o médico Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias.

Conforme dados disponíveis no site do Senado Federal, o recursos foram destinados entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2021 e trata-se de dinheiro público usado para alugar um imóvel em Maceió, capital de Alagoas, que serve como escritório político de Renan no estado, algo permitido pelo Senado.

Atualmente, Fábio Farias é secretário-chefe do Gabinete Civil do estado de Alagoas, governado por Renan Filho – que, como o próprio nome já diz, é filho do senador. Fábio Farias foi um dos doadores da campanha de Renan Filho (MDB-AL) ao governo local, em 2018. Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), doou R$ 10,4 mil ao filho do senador.

Durante as legislaturas 54ª e 55ª (ou seja, entre 2011 e 2019) do Senado, Fábio Farias foi suplente de Calheiros.

Nesta semana, senadores entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir o senador Renan de integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, responsável por apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais, e argumentam que Calheiros não pode participar da CPI porque é pai do governador de Alagoas.

*Com informações do Metrópoles