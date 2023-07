Geddel Vieira Lima quer voltar à política após ser preso por escândalo dos R$51 milhões escondidos em apartamento

O ex-ministro, Geddel Vieira Lima, começa a dar os primeiros passos para voltar à política. Ele ficou conhecido por escândalo de corrupção em 2016 quando a Polícia Federal apreendeu R$51 milhões escondidos malas escondidas em um apartamento alugado por ele em Salvador. Como resultado, Geddel acabou condenado e preso.

Na cadeia, o ex-ministro colecionou intrigas. Há diversos registros de confusões em seu prontuário, visto que ficou preso mais de mil dias na Penitenciária da Papuda. Ali Geddel desacatou policiais, fez greve de fome e estocou calmantes, por exemplo.

Solto em 2020, depois de cumprir três anos em regime fechado, no ano passado o ex-ministro começou a ensaiar o seu retorno à política.

Ainda que esteja oficialmente fora de cena, Geddel segue como um dos homens fortes do MDB na Bahia. Um sinal dessa influência política é que o ex-ministro trabalha nos bastidores para construir uma aliança em torno do candidato de seu partido à prefeitura de Salvador.

De acordo com reportagem da revista Veja, desde que deixou a prisão, o ex-ministro montou uma empresa de consultoria política, participa de reuniões com empresários e concede entrevistas na Bahia. Ele também dá pitacos sobre o governo Lula. Para Geddel, a dificuldade que o PT enfrenta no Congresso tem dois culpados: o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a quem chama de “cintura dura”, e o próprio presidente da República, apelidado de “bagrão”.

Ainda segundo a a Veja, nas rodas de conversa, é recorrente o questionamento sobre sua intenção em voltar a disputar um mandato. Da última vez que essa pergunta foi feita, Geddel saiu-se com essa: “Cabe ao eleitor julgar se quer ou se não quer. Lula passou 580 dias no xilindró. Às vezes me perguntam: ‘Qual a diferença sua para Lula?’ Passamos no mesmo hotel”.