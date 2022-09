Geração de emprego e renda são demandas apresentadas a Roberto Cidade, em Manacapuru

Redação AM POST

A Princesinha do Solimões foi o destino do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição, nesta sexta-feira (9). Em Manacapuru (distante 70,66 Km de Manaus), o deputado comandou uma carreata e uma reunião com apoiadores.

“Manacapuru tem forte potencial econômico, turístico e, apesar de não ter problemas de logística, não explora essas virtudes como deveria. Conheço a realidade desse município e peço a oportunidade para continuar colocando o nosso mandato à disposição do povo de Manacapuru, para ser uma voz ativa na Assembleia Legislativa em defesa dessa população que tanto anseia por seu desenvolvimento”, falou.

Morador de Manacapuru, o comerciante Alfredo Frias, falou ao deputado que os comerciantes sentiram demais a cheia histórica e os efeitos negativos da economia nos últimos meses, e pediu para que ele possa ser uma voz a pedir por melhorias nas condições de financiamento aos pequenos e médios empreendedores.

“O deputado Cidade é sensível à nossa realidade, sabe que sem incentivo é muito complicado empreender no interior. Confio de que na Assembleia ele poderá nos ajudar a buscar meios para melhorar e incentivar o pequeno e médio comerciante”, disse.

Estudante, Mariana Lopes, gostou de saber da lei do parlamentar que exime de experiência o estagiário que esteja em busca do seu primeiro emprego.

“Finalmente alguém percebeu de que pra gente entrar no mercado de trabalho não se pode exigir experiência. Estou estagiando já, mas quando fui buscar tive dificuldade por causa dessa exigência. Precisamos nos sentir motivados e encontrar uma barreira dessa já no começo é muito difícil. Parabenizo ao deputado pela iniciativa e confirmo meu voto nele. 44.555, Roberto Cidade. Vou votar pela primeira vez e será nele com orgulho”, afirmou.

Neste sábado (10), Cidade cumpre agenda em Maués e no domingo (11), em Boca do Acre.