Gestão do prefeito de Manaus David Almeida tem contas de 2022 e 2023 aprovadas pelo TCE-AM

Notícias de Política – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) aprovou nesta segunda-feira, 1º, as contas da Prefeitura de Manaus referentes aos exercícios de 2022 e 2023, sob gestão do prefeito David Almeida (Avante). Os orçamentos analisados chegaram a R$ 7,1 bilhões em 2022 e R$ 8,5 bilhões em 2023, valores aprovados pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os pareceres agora seguem para a análise do Legislativo municipal, que dará a decisão final.

PUBLICIDADE

Leia mais: Conselheiro Ari Moutinho participa de sessão no TCE-AM após pedido de condenação feito pela PGR

Na sessão que tratou sobre as contas de 2022, presidida pela conselheira Yara Lins, os conselheiros acompanharam o voto do relator Josué Cláudio Neto, que teve ressalvas. Ele destacou que não foram encontradas irregularidades capazes de comprometer a sustentabilidade fiscal do município e apresentou 68 recomendações e 21 determinações ao município.

PUBLICIDADE

Já as contas de 2023 tiveram como relator o conselheiro e vice-presidente do TCE-AM, Luís Fabian. Ele também votou pela aprovação com ressalvas, mas fez observações sobre a necessidade de maior controle nos gastos com publicidade institucional.

O julgamento das duas prestações de contas foi transmitido ao vivo pelas plataformas oficiais do tribunal. Apesar das ressalvas, os conselheiros concluíram que não houve irregularidades graves que justificassem a reprovação. A decisão final agora está nas mãos da Câmara Municipal de Manaus, que poderá acatar ou rejeitar os pareceres do TCE-AM.