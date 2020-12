Gilmar Mendes, do STF, manda soltar doleiro Chaaya Moghrabi

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, na sexta-feira (18), a soltura do doleiro Chaaya Moghrabi, preso no mesmo dia em Angra dos Reis (RJ).

Moghrabi é um dos denunciados pela operação Câmbio Desligo. A prisão do doleiro havia sido expedida pela juíza Caroline Vieira, da 7ª Vara Federal Criminal.

A primeira denúncia contra Moghrabi ocorreu em 2018, pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Na época, o juiz Marcelo Bretas denunciou cinco pessoas por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro.

Segundo o órgão, os crimes foram apurados a partir das operações Câmbio Desligo, Calicute, Tolypeutes e Advalorem e teriam sido cometidos a partir das movimentações financeiras de uma corretora. Entre os acusados, além de Moghrabi, está Dario Messer, considerado o doleiro dos doleiros.

