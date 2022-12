Gilmar Mendes e futuro ministro da Justiça do governo Lula são flagrados almoçando juntos em Brasília

Redação AM POST

O futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, foi flagrado almoçando com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (22) em restaurante de Brasília. Não se sabe ainda qual foi o assunto a dois.

Os ministros da Suprema Corte tem se mostrado aliados do governo petista em várias decisões favoráveis a Lula.

Gilmar Mendes liberou no último domingo (18) o pagamento do Bolsa Família fora do teto de gastos, decisão que foi comemorada pela base do petista. Em linhas gerais, o ministro autorizou o relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), a incluir no texto a execução do pagamento do programa independentemente de ultrapassar o teto de gastos.

O magistrado também foi bastante criticado, na última semana, após desempatar julgamento e conceder liberdade ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que era o último dos figurões preso na Operação Lava-Jato, condenado a mais de 400 anos de prisão.