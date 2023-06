Gilmar Mendes toma posse como ministro substituto do TSE em cerimônia no gabinete de Moraes

Uma cerimônia foi realizada nesta terça-feira (13) no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, para dar posse ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como integrante substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi eleito por votação secreta do STF no dia 25 de maio deste ano.

A vaga foi aberta com a passagem do ministro Nunes Marques da categoria de integrante substituto para titular do TSE. Nunes foi eleito para o posto pelo STF em 17 de maio.

Participaram os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do STF, Rosa Weber, e do STJ, Maria Thereza de Assis Moura. Também acompanharam a solenidade o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o senador Davi Alcolumbre (União-AP), além de ministros do STJ.

O ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também foi empossado como integrante substituto do TSE.

Antonio Carlos Ferreira foi eleito no dia 9 de maio para compor a vaga aberta no TSE destinada aos magistrados do STJ após a morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 8 de abril.

