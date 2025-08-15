Gilvan da Federal insinua que Erika Hilton estaria apaixonada por ele e dispara: ‘O que minha esposa tem, você não tem’

Notícias de política – Notícias do Brasil – A sessão da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial (CDHMIR) da Câmara dos Deputados, realizada na última terça-feira (13), foi marcada por um intenso embate verbal entre o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) e a deputada Erika Hilton (PSOL-SP). A troca de ofensas, registrada em vídeo, rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou fortes reações no meio político.

PUBLICIDADE

O clima de tensão começou quando Erika Hilton propôs a realização de uma audiência pública para discutir a saúde mental de pessoas transmasculinas. A sugestão, que buscava ampliar o debate sobre direitos e políticas de saúde para essa população, foi recebida com críticas por Gilvan, que não apenas se opôs ao tema, mas também dirigiu comentários de cunho pessoal à colega de Parlamento.

Leia também: Dez prefeitos do interior do AM são notificados por omissão de políticas climáticas e má gestão financeira

PUBLICIDADE

Em tom provocativo, o parlamentar insinuou que Erika Hilton estaria “apaixonada” por ele e completou com a frase: “O que minha esposa tem, você não tem”, numa referência ao órgão sexual feminino. A fala foi prontamente rebatida pela deputada, que demonstrou indignação: — “Que nojo! Que nojo! O senhor me respeite! Se coloque no seu lugar! O senhor é homem baixo, asqueroso, nojento”, declarou.

Transfobia escancarada Durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial (CDHMIR) de ontem (13), o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) dirigiu ataques transfóbicos à sua homóloga @ErikakHilton (Psol-SP).#BrasildeFato pic.twitter.com/RcE8DC1JV3 — Brasil de Fato (@brasildefato) August 14, 2025

PUBLICIDADE

Erika Hilton, visivelmente alterada, acusou Gilvan da Federal de ter ultrapassado todos os limites do decoro parlamentar. “Ele teve a baixeza e a pachorra de dizer que eu estaria me apaixonando por ele, de dizer que eu não tinha algo que sua esposa tinha. Eu tenho compaixão por ela, por ter que dormir todas as noites com um homem desse tipo. Essas pessoas não estão capacitadas para fazer um debate nesta Casa”, afirmou.

O embate não parou por aí. Gilvan voltou a atacar, desta vez ironizando o estilo e os gastos pessoais da deputada, afirmando que ela usaria “sapatos de 10 mil reais”, manteria um “maquiador no gabinete” e carregaria uma “bolsa de 20 mil reais”.

PUBLICIDADE

— “Você não manda em mim, você manda no teu maquiador. Você tem que elevar o capitalismo… o maquiador o tempo todo, faz o cabelinho”, disse o deputado, em tom de deboche.

Nas redes sociais, apoiadores de ambos os lados se manifestaram, enquanto organizações ligadas aos direitos humanos repudiaram o tom das declarações, classificando-as como ofensivas e discriminatórias.