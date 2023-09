O senador Eduardo Girão (Novo-CE) fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante seu discurso no plenário do Senado na segunda-feira (25). Girão acusou Lula de defender pautas como o aborto, a legalização da maconha e valores que, segundo o senador, vão contra a família. Ele também acusou Lula de manter amizade com ditadores.

Girão apontou como exemplo de políticas contrárias à família a suposta implementação de banheiros unissex em escolas e a promoção de uma agenda de gênero nas instituições de ensino, inclusive envolvendo estudantes menores de idade. Ele alegou que o governo estaria utilizando recursos estatais para avançar com essa agenda, o que, em sua visão, caracteriza um estelionato eleitoral, já que, durante a campanha eleitoral do ano passado, Lula teria se posicionado contra questões como a legalização da maconha e o aborto.

O senador também criticou a saída do Brasil do Consenso de Genebra, um acordo assinado em 2020 por governos de diversos países que condena o aborto. Além disso, ele questionou a iniciativa do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, de acionar a Advocacia-Geral da União (AGU) para combater a disseminação do que o ministério classifica como fake news. Alguns deputados alegaram que uma resolução do Ministério dos Direitos Humanos sobre o uso do nome social poderia abrir caminho para a adoção de banheiros unissex em escolas públicas.

A resolução mencionada por Girão estabelece parâmetros para garantir o acesso de pessoas travestis, mulheres e homens transexuais, e pessoas transmasculinas e não binárias a banheiros, vestiários e outros espaços segregados por gênero de acordo com a identidade e/ou expressão de gênero de cada estudante.