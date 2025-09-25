A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Governador de SP, Tarcísio de Freitas, estará em Manaus neste sábado

O governador deve participar de um evento na Assembleia de Deus no Amazonas.

Por Bruno Pacheco

25/09/2025 às 10:32 - Atualizado em 25/09/2025 às 10:33

Notícias de Política – O governador de São Paulo e presidenciável Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) estará em Manaus neste sábado, 27, para participar da 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas (Colpadam). O evento será realizado no Centro de Convenções Canaã, no bairro Japiim, e reunirá lideranças políticas e religiosas de peso.

Além de Tarcísio, o encontro contará com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima (União), do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e dos senadores Omar Aziz (PSD), Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

Leia mais: Tarcísio de Freitas só cogita disputar a Presidência se Bolsonaro pedir

A Colpadam é organizada pela Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM), liderada pelo pastor Jonatas Câmara, irmão do deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM).

O evento também terá a participação do deputado estadual Dan Câmara e de outras lideranças religiosas nacionais, como os pastores Samuel Câmara (CADB), Ana Lúcia Câmara, Elionai Reis (IEADPEB), Raimundo Chagas (CEADEB) e Caio Valença (IEADSE).

Articulação política

A presença de Tarcísio, considerado um dos nomes mais fortes da direita para a disputa presidencial de 2026, é vista como um movimento estratégico de articulação política no Amazonas, estado considerado importante para a ala no cenário eleitoral nacional.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo busca consolidar apoio em segmentos evangélicos, que têm peso decisivo nas urnas. Vale lembrar ainda que Manaus tem sua maioria apoiadora da direita, conforme pesquisas.

Quem vai participar do evento

Entre os confirmados estão:

  • Wilson Lima – Governador do Amazonas

  • Tarcísio de Freitas – Governador de São Paulo

  • Omar Aziz – Senador

  • Eduardo Braga – Senador

  • Plínio Valério – Senador

  • David Almeida – Prefeito de Manaus

  • Silas Câmara – Deputado Federal

  • Dan Câmara – Deputado Estadual

  • Samuel Câmara – Presidente da CADB

  • Jonatas Câmara – Presidente da IEADAM e CEADAM

  • Ana Lúcia Câmara – Missionária Internacional

  • Outras lideranças religiosas nacionais

