A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Governador do Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desvio de verbas

O afastamento, determinado pelo ministro Mauro Campbell, tem validade inicial de seis meses e efeito imediato.

Por Fernanda Pereira

03/09/2025 às 09:36 - Atualizado em 03/09/2025 às 09:53

Ver resumo
Governador do Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desvio de verbas na pandemia

Foto: Márcio Vieira/Governo do Tocantins

Notícias de Política – Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins, foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta quarta-feira (3), em meio a investigações sobre desvio de recursos públicos destinados a ações emergenciais durante a pandemia de Covid-19. O afastamento, determinado pelo ministro Mauro Campbell, tem validade inicial de seis meses e efeito imediato, embora ainda precise ser analisado pela Corte Especial do STJ.

PUBLICIDADE

A decisão judicial ocorre durante a deflagração da segunda fase da Operação Fames-19, da Polícia Federal, que apura fraudes em contratos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados firmados entre 2020 e 2021. Segundo a PF, os contratos — que somam milhões de reais — foram celebrados sem licitação e, apesar de pagos com recursos públicos, parte dos alimentos nunca chegou às famílias vulneráveis.

Fraudes durante a pandemia

As contratações investigadas ocorreram com verbas oriundas de emendas parlamentares e foram justificadas pela situação de emergência sanitária provocada pela pandemia. No entanto, há indícios de que os processos foram usados para favorecer empresas específicas e permitir o desvio de recursos.

PUBLICIDADE

Só no Tocantins, os contratos analisados previam a compra de aproximadamente 1,6 milhão de cestas básicas, com valores que giram em torno de R$ 5 milhões. O prejuízo total estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 73 milhões, segundo a PF.

Leia mais em: Após rompimento com governo Lula, União Brasil e PP ameaçam punir quem não sair

A operação também revelou um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os recursos desviados teriam sido utilizados para compra de gado, imóveis de luxo e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

PUBLICIDADE

Operação cumpre dezenas de mandados

A ação desta quarta-feira mobilizou dezenas de agentes federais para cumprir 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. As diligências ocorreram em Palmas e Araguaína (TO), além de endereços no Distrito Federal, Maranhão e Paraíba.

O nome do governador Wanderlei Barbosa aparece entre os alvos da operação. Apesar do afastamento já estar em vigor, o político ainda pode retornar ao cargo caso a Corte Especial do STJ decida revogar a medida nos próximos dias.

Até o momento, o governador ou sua defesa não se pronunciaram oficialmente sobre as acusações.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Sobrinho de Marcola deixa presídio após ser absolvido por falta de provas

Leonardo era investigado por supostamente integrar a facção e atuar em esquemas de lavagem de dinheiro por meio do “jogo do bicho”.

há 2 minutos

Amazonas

Novo poço da Petrobras em Urucu recebe licença ambiental para ampliar produção

Licença garante exploração responsável de petróleo e gás natural no Amazonas.

há 4 minutos

Amazonas

Inscrições para concurso da Aleam com 100 vagas iniciam em setembro; saiba data

As provas do certame serão organizadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

há 10 minutos

Polícia

Corpo é encontrado em área de mata no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus

Polícia e equipe do IML trabalham no local.

há 22 minutos

Manaus

Pontos de venda de alimentos terão fiscalização intensa no ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’

Visa Manaus inspeciona estrutura, higiene e manipulação dos produtos durante os três dias do festival.

há 26 minutos