Governador do Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desvio de verbas

Notícias de Política – Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins, foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta quarta-feira (3), em meio a investigações sobre desvio de recursos públicos destinados a ações emergenciais durante a pandemia de Covid-19. O afastamento, determinado pelo ministro Mauro Campbell, tem validade inicial de seis meses e efeito imediato, embora ainda precise ser analisado pela Corte Especial do STJ.

PUBLICIDADE

A decisão judicial ocorre durante a deflagração da segunda fase da Operação Fames-19, da Polícia Federal, que apura fraudes em contratos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados firmados entre 2020 e 2021. Segundo a PF, os contratos — que somam milhões de reais — foram celebrados sem licitação e, apesar de pagos com recursos públicos, parte dos alimentos nunca chegou às famílias vulneráveis.

Fraudes durante a pandemia

As contratações investigadas ocorreram com verbas oriundas de emendas parlamentares e foram justificadas pela situação de emergência sanitária provocada pela pandemia. No entanto, há indícios de que os processos foram usados para favorecer empresas específicas e permitir o desvio de recursos.

PUBLICIDADE

Só no Tocantins, os contratos analisados previam a compra de aproximadamente 1,6 milhão de cestas básicas, com valores que giram em torno de R$ 5 milhões. O prejuízo total estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 73 milhões, segundo a PF.

Leia mais em: Após rompimento com governo Lula, União Brasil e PP ameaçam punir quem não sair

A operação também revelou um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os recursos desviados teriam sido utilizados para compra de gado, imóveis de luxo e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

PUBLICIDADE

Operação cumpre dezenas de mandados

A ação desta quarta-feira mobilizou dezenas de agentes federais para cumprir 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares. As diligências ocorreram em Palmas e Araguaína (TO), além de endereços no Distrito Federal, Maranhão e Paraíba.

O nome do governador Wanderlei Barbosa aparece entre os alvos da operação. Apesar do afastamento já estar em vigor, o político ainda pode retornar ao cargo caso a Corte Especial do STJ decida revogar a medida nos próximos dias.

Até o momento, o governador ou sua defesa não se pronunciaram oficialmente sobre as acusações.