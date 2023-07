Governador Wilson Lima domina em aprovação nos maiores colégios eleitorais do interior do AM

O governador Wilson Lima (União Brasil), mantém a sua popularidade no interior do Amazonas após as eleições de 2022. Levantamento da Perspectiva Mercado e Opinião mostra que a provação média da administração do mandatário é de 63,2% em nove municípios do interior do Estado.

Entre 26 de junho e 5 de julho, a Perspectiva colheu opiniões sobre a avaliação dos governos municipal, estadual e federal. Foram ouvidos eleitores em Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués, Iranduba e Manicoré, maiores colégios eleitorais no interior do Amazonas.

Em Parintins, que carrega o título de maior colégio eleitoral, com 72.964 mil eleitores, a aprovação é de 71,1% e a desaprovação de 25,5%. Já em Itacoatiara, 59,8% dos eleitores gostam da gestão do político e 31,5% são contrários. Em Manacapuru, o governador aparece com 64,2% da aprovação e somente com 25,5% de desaprovação.

Em Tefé, Wilson obteve com 53,1% de aceitação, o índice mais baixo entre os municípios pesquisados.

Confira levantamento na íntegra:

Manacapuru

64,20% de aprovação

26,00% de desaprovação

9,80% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à avaliação

No segundo turno das eleições 2022, Wilson Lima obteve 55,22% dos votos válidos em Manacapuru Parintins

71,10% de aprovação

25,50% de desaprovação

3,40% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à avaliação

No segundo turno das eleições 2022, Wilson Lima obteve 55,36% dos votos válidos em Parintins CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE