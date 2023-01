Governador Wilson Lima tem reunião marcada com Lula

Redação AM POST*

Está prevista para a próxima semana, uma reunião do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), com o presidente da República, Lula (PT).

Continua depois da Publicidade

Os dois já haviam se encontrado no dia 9 de janeiro, em reunião com os governadores do Brasil no Palácio do Planalto, após atos de vandalismo em Brasília.

Agora a reunião está marcada para o dia 27 de janeiro, quando Wilson Lima se juntará aos demais governadores da Amazônia Legal para apresentar propostas para o desenvolvimento da região como a BR-319 e região de fronteiras.

Além disso Wilson Lima também deve tratar sobre a Zona Franca de Manaus, reforma tributária e região de fronteira.

Continua depois da Publicidade

Ameaça a ZFM

O governador reagiu nesta semana à fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de que um dos objetivos da reforma tributária é acabar com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Segundo ele, a medida afetará diretamente a Zona Franca de Manaus.

“Estou muito preocupado com isso. Há muita retórica e muito discurso. Quando se fala em extinção do IPI, está se referindo à morte da ZFM. Porque nesses cesto de incentivos que garantem a diferenciação de empresas que estão aqui, o IPI é o principal imposto. Se não tivermos esse incentivo aqui, a Zona Franca de Manaus acaba”, declarou.

Continua depois da Publicidade

Caso o governo federal não cumpra com a palavra e resolva extinguir os incentivos do Polo Industrial de Manaus (PIM), o governador do Amazonas ressaltou que entrará na Justiça para que isso seja cumprido.

“Se não a gente não conseguir avançar essas conversas, não tenham dúvidas de que mais uma vez irei à Justiça para garantir os direitos, a competitividade e sobretudo manter os empregos que são gerados na Zona Franca de Manaus”, finalizou.