Governadores se irritam com João Doria por vacinação antecipada

Redação AM POST*

Parte dos governadores brasileiros se irritou com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que iniciou a vacinação contra a Covid-19 antes dos demais estados. Os mandatários decidiram se alinhar ao governo de Jair Bolsonaro para isolar o tucano paulista. E isso deve ter reflexos, inclusive, nas eleições de 2022.

O Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19 teve que ser antecipado, conforme o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, após conversa com os governadores, no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, nesta segunda-feira (18).

“Combinamos com os governadores de acelerar todo o cronograma. O cronograma inicial era a logística hoje [segunda, de repasse das doses da União para os estados]. Amanhã [terça], a logística [era] dos estados para o município, e na quarta-feira o início [da vacinação]. Os governadores solicitaram que, assim que chegassem aos estados, eles tivessem a liberdade de iniciar a vacinação”, afirmou Pazuello durante a solenidade.

A antecipação de Doria causou cobranças aos demais governadores por também não terem iniciado seus respectivos programas de imunização.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), tem sido um dos porta-vozes da insatisfação com Doria. Ele chegou a afirmar nesta segunda-feira que o governador de São Paulo colocou os demais estados em situação desfavorável. “É um gesto [a vacinação] que coloca os outros governadores numa situação de segunda categoria. O gesto é muito importante na vida pública. Uma situação de saúde pública não pode ser transformada num processo de campanha”, disse Caiado.

Nos bastidores, alguns governadores de partidos que são historicamente aliados do PSDB e até mesmo membros do tucanato admitem que Doria tem ido com “sede ao pote” na disputa contra o governo federal diante dessa corrida pela paternidade do programa de imunização contra a Covid-19.

*Com informações do jornal Gazeta do Povo