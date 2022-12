Governistas afirmam que Bolsonaro liberou entrada de Maduro no Brasil para expor intimidade de Lula com ditadores

Redação AM POST*

Integrantes do governo afirmam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) liberou a entrada do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, no Brasil para expor a intimidade de Lula com ditaduras de esquerda. Portaria interministerial nº 7, de 19 de agosto de 2019, que impedia a entrada do ditador venezuelano no Brasil, foi revogada nesta sexta-feira, 30.

“Agora Lula não tem mais a desculpa de não ter como chamar o Maduro para a festa. Importante o povo brasileiro, o mundo e todos os venezuelanos que fugiram de lá verem que o maior ditador da América do Sul, responsável pela maior êxodo da história recente, e o próximo presidente do Brasil são amigos íntimos”, afirmou um ministro de Bolsonaro à CNN.

A decisão surpreendeu até mesmo integrantes do novo governo, que já não contavam com a presença de Maduro, devido a resistência do governo Bolsonaro em revogar o texto inicialmente.