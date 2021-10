Governo Bolsonaro libera ‘superemenda’ de Omar Aziz às vésperas da votação do relatório final da CPI da Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) liberou uma superemenda de R$ 220 milhões do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), às vésperas da votação do relatório final da comissão parlamentar de inquérito que incluiu Bolsonaro em nove tipos penais. As informações são da revista Crusoé.

De acordo com a revista os recursos foram repassados pelo ministério do Desenvolvimento Regional, e serão destinados “à reconstrução de uma rodovia estadual do Amazonas, a AM-010”. Apesar de a liberação ter sido dada apenas agora, a negociação foi feita em 2019.

À Crusoé, Omar Aziz negou que a liberação dos recursos para sua emenda tenha impactado no texto final da CPI da Covid, que foi lido pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), na quarta-feira (20).

“Nada a ver isso aí. Depois do dinheiro depositado, vira uma questão técnica. A minha briga foi lá atrás para colocar o dinheiro. Depois que está lá, mano, esquece”, declarou Aziz à revista.