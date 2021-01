Governo de Goiás vai enviar cilindros de oxigênio ao Amazonas

Redação AM POST

Ao chegar, nessa segunda-feira (11), ao Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-Am) teve a confirmação do governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) de que amanhã mesmo irá providenciar cilindros de oxigênio para ajudar a suprir a demanda do Amazonas, que se encontra em situação dramática por conta da alta de casos de COVID-19.

“Quando chegamos ao palácio, fomos logo informados pelo governador Ronaldo Caiado de que ele havia recebido ofício do governador do Amazonas, Wilson Lima. E se prontificou em providenciar ajuda com envio de cilindros de oxigênio ao nosso estado”, disse Ramos.

Ronaldo Caiado, que é médico, informou que recebeu o ofício de Lima no final desta tarde.

“Como médico e governador, já determinei que meu secretário de Saúde tome todas as providências no sentido de fazer chegar ao Amazonas o mais rápido possível tudo que for necessário para atender com dignidade os amazonenses. Vocês podem contar comigo, disse Caiado, ao dirigir-se à população do estado.

Os deputados federais Marcelo Ramos e Arthur Lira (PP-AM), candidato a presidente e a vice da Câmara, além de uma uma comitiva de deputados e apoiadores, estão em viagem pelo Brasil para ouvir demandas dos parlamentares em suas bases e para discutir as ações caso a chapa seja vencedora.

Com informações da assessoria de imprensa