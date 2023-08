Governo do Amazonas mantém serviços essenciais e vai reagendar atendimentos nos PACs e Detran, devido ao apagão nacional

O Governo do Amazonas, em razão do apagão no sistema interligado do Linhão do Tucuruí, ocorrido nesta terça-feira (15/08), mantém serviços essenciais e vai reagendar atendimentos nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc) informa que todos os atendimentos previstos para as unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) que não forem possíveis de realizar, serão reagendadas pelas instituições parceiras. Da mesma forma, os atendimentos às Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas terão nova data de agendamento. O Serviço Emergencial de Apoio à Mulher (Sapem) está funcionando em regime de plantão, presencialmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saúde

De acordo com a Secretária de Estado de Saúde (SES-AM), os atendimentos nas unidades de saúde estão ocorrendo de forma manual e os servidores estão reforçando os trabalhos para garantir a realização dos serviços, na capital e nos cinco municípios que foram afetados pela falta de energia.

As unidades de alta e média complexidade possuem gerador de energia e os serviços essenciais estão sendo mantidos normalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segurança

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que os atendimentos realizados pelas Forças de Segurança e Salvamento seguem normalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que todas as delegacias da capital e interior do Estado estão funcionando normalmente para atendimento nesta terça-feira (15/08), das 8h às 17h.

E as centrais de flagrantes 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), funcionam em regime de plantão 24h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Educação

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informa que as aulas nas unidades escolares da rede estadual foram encerradas e os estudantes liberados após a merenda escolar. A Secretaria de Educação aguarda uma previsão da empresa Amazonas Energia para definir as aulas do período da tarde.

Detran-AM

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que os atendimentos que foram afetados, nesta terça-feira (15/08), poderão ser realizados ao longo da semana, sem a necessidade de reagendamento. É necessário apresentar apenas o comprovante do agendamento do dia em questão.

Procon

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) suspendeu todos os atendimentos no dia de hoje (15/08), e os atendimentos retornam normalmente amanhã (16/08), das 8h às 14h, sem necessidade de agendamento.

Redação AM POST