Governo libera time dirigido por filho de Lula a captar R$ 1,5 milhão

Notícia do Amazonas – O Parintins Futebol Clube, equipe sediada no Amazonas e dirigida por Luis Cláudio Lula da Silva, filho caçula do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu autorização do Ministério do Esporte para captar R$ 1,5 milhão visando viabilizar um projeto de escolinha de futebol voltado para crianças e adolescentes.

A autorização, concedida pela comissão técnica vinculada ao Ministério do Esporte responsável por analisar projetos aptos a captar verbas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, foi publicada na edição do Diário Oficial na sexta-feira (16/2).

O projeto denominado “Chute Certo”, classificado pela Associação Parintins Futebol Clube como uma manifestação desportiva de participação, visa primordialmente a integração social dos jovens atendidos.

O Parintins Futebol Clube foi fundado em 2021 pelo empresário sul-coreano Sung Un Song, conhecido por ser o fundador do Grupo Digitron, empresa sediada em Manaus especializada na produção de itens de informática.

Após sua profissionalização em 2022, o clube atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Amazonense, buscando promover não apenas o esporte, mas também a inclusão social e o desenvolvimento pessoal dos jovens talentos da região.