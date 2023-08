Governo Lula condecora padre Júlio Lancellotti com medalha da Ordem do Ministério da Justiça

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Honraria do Mérito do Ministério da Justiça e Proteção Pública, no nível de Alta-Ordem, ao padre Júlio Lancellotti. Essa distinção é concedida a indivíduos que tiveram atuações notáveis relacionadas à área. A decisão foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 29, e traz as assinaturas do presidente e do líder da Justiça, Flávio Dino.

Padre Júlio Lancellotti trabalha diretamente na defesa dos direitos humanos e das pessoas em condição de rua e vulnerabilidade na metrópole de São Paulo. As ações do padre contra edificações com arquitetura desfavorável inspiraram a elaboração da Norma Padre Júlio Lancellotti, que proíbe a criação de estruturas com o propósito de afastar indivíduos em situação de rua de espaços públicos. O regulamento foi promulgado pelo próprio Poder Legislativo em dezembro de 2022, depois que o então líder Jair Bolsonaro vetou o texto.

Com 74 anos de idade, ele atualmente coordena a Pastoral do Povo de Rua de São Paulo e também atua como padre na paróquia de São Miguel Arcanjo, na Mooca, região leste de São Paulo. Ele é encarregado das celebrações na capela da Universidade São Judas Tadeu.

Ameaça

No domingo, 27, o padre Júlio Lancellotti foi alvo de ameaça ao chegar à igreja que lidera e encontrar um bilhete sem assinatura na porta. “Seu período de domínio está prestes a terminar, aguarde”, ameaça o autor do bilhete. O escrito ainda afirma que o padre é um “protetor dos direitos dos criminosos” e que ele “manipula as pessoas” para se “beneficiar”, além de chamá-lo de “adepto petista”.

Segundo a Secretaria da Proteção Pública do Estado de São Paulo (SPP), no mesmo dia em que o bilhete foi encontrado, um homem idoso de 72 anos admitiu ser o autor e foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (Brás). O incidente foi registrado como insulto e ameaça. A identidade do autor não foi revelada.