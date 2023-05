A viagem do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil se tornou de última hora, por decisão do Palácio do Planalto, em visita oficial. Maduro desembarcou em Brasília na noite desse domingo (28), acompanhado da esposa Cilia Flores.

A princípio, o ditador participaria apenas da reunião de presidentes dos países da América do Sul, agendada para esta terça-feira 30, no Palácio do Itamaraty. Com a mudança, Maduro receberá as honras de um chefe de Estado ao chegar ao Brasil, o que inclui subida à rampa do Palácio do Planalto, passando em visita às tropas, fotografia oficial, cumprimento das delegações e almoço ou jantar no Palácio do Itamaraty.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em algumas ocasiões, quando o nível da visita é de Estado, a chegada do chefe de governo ao prédio do Planalto é recebida também com salva de tiros e hasteamento das bandeiras do Brasil e do país do presidente visitante.

Respeitando as regras cerimoniais de visita oficial ao governo brasileiro, Nicolás Maduro terá nesta segunda-feira 29, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reunião privada e reunião ampliada, esta com a participação de mais integrantes dos dois governos, seguida de declaração à imprensa. Depois disso, o ditador venezuelano segue para o Palácio do Itamaraty, onde lhe será oferecido um almoço.

A agenda de compromissos de Lula, que é normalmente informada no dia anterior, só foi divulgada na manhã de hoje.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasil havia cortado relações com o país vizinho durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Essa está sendo a primeira visita do presidente venezuelano ao Brasil desde 2015, época em que Dilma Rousseff ocupava o cargo de Presidente da República.

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui.

Redação AM POST*